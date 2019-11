Am Montagvormittag war in der Schule eine Drohung eingegangen. Nähere Angaben zur Art und Weise machte die Polizei nicht. Die Schule wurde geräumt. Mehr als 160 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte wurden in Sicherheit gebracht. Rund 60 Polizisten durchsuchten das Gebäude und das Umfeld der Schule. Dabei kamen auch Beamte zum Einsatz, die speziell für lebensbedrohliche Lagen ausgebildet sind. Auch mit einem Suchhund waren die Ermittler unterwegs. Während des Einsatzes musste der Bereich um die Schule gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. 13:30 Uhr wurde die Straßensperrung aufgehoben.