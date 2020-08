Frischzellenkur: Nach der Restaurierung sieht man der 95 -jährigen Lok ihr Alter nicht mehr an.

Frischzellenkur: Nach der Restaurierung sieht man der 95 -jährigen Lok ihr Alter nicht mehr an. Bildrechte: KL-Fotografie-Blaulicht/Kenny Langer

Auch der historische Arbeitsplatz von Lokführer und Heizer strahlt in neuem Glanz.

Auch der historische Arbeitsplatz von Lokführer und Heizer strahlt in neuem Glanz. Bildrechte: KL-Fotografie-Blaulicht/Kenny Langer

Für ihre Schönheitskur hat diese alte Dame, eine 95 Jahre alte Dampflok, eine weite Reise auf sich genommen. Vor einem Jahr wurde die Lokomotive mit dem schlichten Namen "MH 53" von der Insel Rügen nach Olbernhau ins Erzgebirge zur Generalüberholung gebracht. Auf der Insel war sie zuvor bei der Bäderbahn "Rasender Roland" im Einsatz. Da seit 2008 die Pressnitztalbahn aus Jöhstadt für den Betrieb der Bäderbahn zuständig ist, wurde die Generalüberholung auch in Sachsen durchgeführt.

Der Chef der Firma Dampftechnik Reichelt Olbernhau, Hans Reichelt, ist mit dem Ergebnis der Überholung sehr zufrieden. "Alle wesentlichen Bauteile dieser Lokomotive wurden umfangreich instand gesetzt. Schließlich wurde sie 1925 von den Vulkanwerken in Stettin gebaut." Er denke, dass sie seitdem noch nie in einem solch gutem Zustand gewesen sei wie nach dieser Restaurierung. "Wir haben viel Arbeit in die Restaurierung gesteckt. Ein Jahr haben die Arbeiten gedauert und es hat sehr sehr viel Schweiß und Nerven gekostet."