Der "Pfad der Erinnerung" im ehemaligen KZ Sachsenburg wächst. Als Auftakt für eine geplante Gedenkstätte sind am Dienstagabend weitere Gedenktafeln feierlich enthüllt worden. Insgesamt zehn Schrifttafeln sollen in den nächsten Monaten an erhaltene Gebäude und Räume des ehemaligen Konzentrationslagers bei Frankenberg erinnern. So können sich Besucher bei einem Rundgang anhand von einordnenden Texten, Bildern und Zeitzeugenberichten über das KZ Sachsenburg informieren. Erste Gedenktafeln hat die Stiftung Sächsische Gedenkstätten bereits Anfang Juni enthüllt.

Das KZ Sachsenburg wurde im April 1933 in einer damaligen Spinnerei eingerichtet und existierte bis Juli 1937. An dem verfallenden Gebäude auf dem Gelände scheiden sich derzeit die Geister. Frankenberg als Besitzer der ehemaligen Kommandantenvilla will den sofortigen Abriss und verweist auf einen entsprechenden Stadtratsbeschluss. Eine Expertenkommission der Staatsministerin für Kultur und Medien war jedoch in einem Gutachten zu dem Schluss gekommen, dass das Gebäude unbedingt erhalten werden muss. "Das KZ Sachsenburg, das erste sogenannte Schutzhaftlager in Sachsen, ist ein Ort, an dem Menschen nicht nur aus Deutschland interniert, gefoltert und getötet wurden. Hier wurden die Henker des Naziregimes für die KZs ausgebildet. Daran sollte unbedingt in einer Gedenkstätte erinnert werden", sagte die sächsische Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange.