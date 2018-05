Das Erzgebirge ist um eine Touristenattraktion reicher: Im tschechischen Žatec ist am Sonnabend die sächsisch-böhmische Bierroute eröffnet worden. Entlang des neuen Wanderweges machen 17 Brauereien und Gasthöfe in Sachsen und Tschechien mit. Darunter sind auch viele kleine Betriebe, in denen man dem Braumeister bei der Arbeit über die Schulter schauen kann, bevor man die eine oder andere Sorte verkostet.