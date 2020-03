In Olbernhau ist in der Nacht zum Sonntag an einer Scheune ein Feuer ausgebrochen. Kurz nach ein Uhr wurde die Feuerwehr durch Anwohner alarmiert. Sie hatten die Flammen an einer Holzscheune entdeckt. Als die Kameraden eintrafen, brannte ein Teil der Holzverkleidung der Scheune. Der Feuerwehr gelang es, das Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Gebäude zu verhindern. Ein neuer Lkw, der in der Scheune untergestellt war, wurde durch die Hitze des Feuers beschädigt.



Wie die Polizei mitteilte, entstand bei dem Brand ein Schaden von 150.000 Euro. Am Sonntag war ein Brandursachenermittler vor Ort. Er geht von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen laufen.

Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Bildrechte: André März