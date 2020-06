In Zethau, einem Ortsteil von Mulda in Mittelsachsen, ist die Feuerwehr im Einsatz, um zwei brennende Scheunen zu löschen. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand auf einem Vierseithof ausgebrochen. Die rund 100 Einsatzkräfte vor Ort konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern, von den beiden Scheunen stehen dagegen nur noch die Grundmauern. In den Gebäuden sollen Landmaschinen untergestellt und Holz gelagert worden sein.