Am Fichtelberg herrschte auf den Pisten am Sonntag großer Andrang. Bildrechte: MDR/Bernd März

Rene Lötzsch, Geschäftsführer der Fichtelbergschwebebahngesellschaft , freut sich über die vielen Besucher. "Es sind zwar noch nicht alle Pisten geöffnet, aber die, die offen sind, haben ideale Wintersportbedingungen", sagt er. Derzeit können 5,5 Kilometer befahren werden und neben zwei Schleppliften und der Schwebebahn ist auch der Vierersessellift in Betrieb. "Nur die Rodelstrecke können wir leider noch nicht öffnen", so Lötzsch. "Da sind wir auf Naturschnee angewiesen."

In Carlsfeld startet die Skiliftsaison an Silvester. Jedes Jahr findet das traditionelle Nachtskilaufen bis kurz vor Mitternacht statt. Bisher ist es noch nie ausgefallen. "Dieses Jahr haben wir es gerade so geschafft", sagt Christoph Beetz, Vorsitzender des Ski-Clubs Carlsfeld e. V. Bis Sonntag wurden die Pisten präpariert und sind nun einsatzbereit. Mehrmals war der bereits vorbereitete Schnee weggetaut. "In der Weihnachtsnacht war es sehr warm und es hat geregnet und am nächsten Morgen war alles weg", so Beetz.