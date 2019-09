Unbekannte haben am Wochenende vom Dach eines Supermarktes in Marienberg 20 Solarmodule gestohlen. Da die Module jeweils einen 1 Meter mal 1,70 Meter messen geht die Polizei davon aus, dass das Diebesgut in Transportern oder einem Lkw vom Tatort weggefahren wurde. Der Gesamtdiebstahlschaden wird mit circa 40.000 Euro abgegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Sonnabend (16 Uhr) und Montag (7 Uhr) entsprechende Beobachtungen gemacht haben - Tel.: 03735 6060