Wenn am 1. Januar 2020 auch die Sparkassenfiliale in Sayda Geschichte ist, gibt es für die betroffenen Kunden zumindest eine kleine Erleichterung. Kunden der Sparkasse Mittelsachsen können ab diesem Zeitpunkt am Automaten der Volksbank in Sayda gebührenfrei Geld abheben. Im Gegenzug dazu können Volksbankkunden den Sparkassenautomaten in Neuhausen gebührenfrei nutzen. Das haben die beiden Geldinstitute vereinbart, um wenigstens die Minimalversorgung im Ort sicherzustellen.