Tino Günther: Es ist nur eine Pause, eine Pause von vier Wochen. Ich bin optimistisch und baue nichts vom "Sternenmarkt" ab. Wir lassen auch das Licht an, weil wir uns auch die Hoffnung nicht nehmen lassen. Ich hoffe auch, dass die anderen privaten Betreiber ihre Buden aufstellen, natürlich mit einem entsprechenden Hygienekonzept. Ab Dezember ist das Problem ja noch nicht vorbei. Deswegen arbeiten wir jetzt an einer Lösung für die Zeit nach der Pause.

Wir haben in Seiffen 50 Geschäfte. Es werden sicherlich 30 private Budenbetreiber ihre Stände öffnen. Es wird, wenn es denn erlaubt ist, natürlich Bratwurst geben und es wird Glühwein geben. Das wird es nach der Pause alles in Seiffen geben. Einen organisierten Weihnachtsmarkt wird es nicht geben, aber es wird in Seiffen die Weihnacht zelebriert werden. Wir geben uns Mühe.

Es kann sein, dass ich nach 25 Jahren ein ruhigeres Weihnachtsfest habe als in der Vergangenheit. Ich werde garantiert am Heiligen Abend keine Weihnachtsmarktstände abbauen müssen. Vielleicht ist dieses Weihnachten für mich ein etwas ruhigeres Fest mit der Familie. Ich lasse mich überraschen. Aber Weihnachten ist für mich eine Herzenssache. Es ist nicht das, was außen herum passiert, sondern das, was im Herz passiert. Und das bleibt ja.