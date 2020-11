Am Sonntagmittag ist ein Pflegedienstfahrzeug im Erzgebirge auf der S217 zwischen Rübenau und Ansprung schwer verunglückt. Das Auto kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Wie die Polizei bestätigte, wurde die Fahrerin dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Zum Unfallhergang und der Ursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Zurzeit ist die S217 voll gesperrt.