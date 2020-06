Ein Mopedfahrer hat sich am Mittwoch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten den 17-Jährigen kontrollieren. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und fuhr der Polizei über die derzeit gesperrte Bundesstraße 171 davon. Auch zwei Fahrradfahrer soll er laut Polizeiangaben rücksichtslos überholt haben. Bei der weiteren Verfolgung blieb der Mopedfahrer kurz nach dem Ortsausgang Marienberg mit seinem Lenker am Außenspiegel des Streifenwagens hängen. Nach Angaben der Polizei hielt einer der Beamten den Fahrer durch das geöffnete Fenster fest und zwang diesen so zum Anhalten. Der 17-Jährige kippte dabei in den Straßengraben, blieb laut Polizei aber unverletzt.