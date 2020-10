Bei Erntearbeiten in Brand-Erbisdorf ist ein Mann durch einen Schuss verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 65 Jahre alter Jäger bei einer Wildschweinjagd im Zuge der Maisernte Schüsse auf ein Wildschwein abgegeben. Dabei habe eines der Geschosse einen 22-Jährigen, der Erntearbeiten durchführte, getroffen. Der Mann erlitt Verletzungen am Bein. Er wird stationär in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Die konkreten Tatumstände sollen im Zuge der Ermittlungen geklärt werden.