Holzbaukästen von Vero Construc haben in der DDR die Herzen vieler technikbegeisterter Kinder höher schlagen lassen. Das Kombinat überstand die Wende freilich nicht, die Baukästen werden nur noch als Lieberhaberstücke gehandelt. Viele ehemalige Vero-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen sind in Olbernhau aber immer noch aktiv - sie stellen kleine Engelein mit Flachshaar her oder detailgetreue Gebäude für Modelleisenbahnen.