Der erste Weinhachtsmarkt im Jahr 2020 findet am 24. Juni in Seiffen statt. Bildrechte: Tino Günther

Was wäre Seiffen ohne die Weihnachtszeit - oder die Weihnachtszeit ohne Seiffen? Die Frage beschäftigt die Seiffener auch im Hochsommer. Denn in sechs Monaten oder 183 Tagen ist schließlich schon wieder Heiligabend. Seit Mittwochnachmittag zählt eine Uhr mitten in Seiffen die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bis Weihnachten rückwärts. Die Idee hatte Tino Günther, der im Ort eine Spielwarenmanufaktur betreibt und die Weihnachtszeit kaum erwarten kann.

Ich freue mich ab heute auf Weihnachten wie ein kleines Kind. Obwohl natürlich die beruflichen Umstände nicht immer so sind, dass man Ruhe hat. Aber Weihnachten ist trotzdem Weihnachten. Tino Günther Männelmacher aus Seiffen

Tradition trifft auf Moderne

Axel Wiedemann, Lehrer an der Holzspielzeugmacher- und Drechslerschule in Seiffen, hat der Digitaluhr den passenden Rahmen verschafft: "Da musste etwas gemacht werden, damit die Uhr ins Ortsbild passt und etwas hermacht. Ringsherum haben wir ein Häuschen gebaut mit Schindeldach. Und damit das ganze noch Farbe bekommt, wie das in Seiffen nun mal üblich ist, haben wir bunte Vögel draufgesetzt."

Erster Weihnachtsmarkt im Jahr 2020