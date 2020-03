Das Erzgebirge gehört einer Studie der "Stiftung Sicherheit im Skisport" und der "Deutschen Sporthochschule Köln" zu den zehn beliebtesten Wintersportorten in Deutschland. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden seit 1970 im Durchschnitt auf dem sächsischen Fichtelberg und im Kurort Oberwiesenthal 95 Tage in der Wintersaison gezählt, an denen es eine Schneedecke von mindestens 30 Zentimetern gab. Diese Menge ist nötig, um alpinen Skisport zu betreiben. Damit ist das Erzgebirge die Region mit der höchsten Schneesicherheit in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Im Thüringer Wald und im Harz wurden durchschnittlich nur 41 bzw. 36 Tage gezählt.