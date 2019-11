In Zethau, einem Ortsteil von Mulda im Landkreis Mittelsachsen, ist am Samstagnachmittag ein Wohnhaus in Brand geraten. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, stand das Gebäude in der Hauptstraße komplett in Flammen. Der 61-jährige Bewohner musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden.



Die Ursache des Brandes steht noch nicht fest. Brandermittler wollen am Sonntag ihre Arbeit vor Ort aufnehmen, teilte die Polizei MDR SACHSEN mit. Ersten Erkenntnissen zufolge wird Fahrlässigkeit als Brandursache vermutet. Durch den Brand wurde das Wohnhaus so stark beschädigt, dass es voraussichtlich nicht mehr bewohnbar ist.



Bei dem Einsatz waren 75 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Zethau, Mulda, Helbigsdorf, Großhartmannsdorf und Brand-Erbisdorf im Einsatz.