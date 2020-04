In der Umgebung von Kühnhaide bei Marienberg sind offenbar regelmäßig Wölfe unterwegs. Die "Freie Presse" schreibt, dass Anfang der Woche am Rande der Ortschaft ein Wolf beobachtet worden sei, wie er an einem gerissenen Hirschkalb fraß. Revierförster hätten sich um den Kadaver gekümmert.