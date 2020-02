Nach dem Brand zweier Mehrfamilienhäuser in Brand-Erbisdorf muss die Bundesstraße 101 im Bereich des Brandortes voraussichtlich vier Wochen lang gesperrt bleiben. Laut Bürgermeister Martin Antonow seien die Gebäude einsturzgefährdet und müssen abgerissen werden. Insgesamt 22 Kinder und Erwachsene sind durch den Brand obdachlos geworden. Am Mittwochnachmittag waren die Mieter mit der Feuerwehr in den Häusern, um persönliche Sachen abzuholen.