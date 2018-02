Nach Hinweisen von Anwohnern wurde bekannt, dass sich am gestrigen Tag, gegen 17.30 Uhr, mehrere Kinder bzw. Jugendliche in dem Industriekomplex aufgehalten haben. Konkret sollen zwei Jungs (zwischen 10 und 14 Jahren alt, jeweils etwa 1,60 Meter groß) und ein nicht näher beschriebenes Mädchen beim Verlassen des Gebäudes beobachtet worden sein. Sie könnten wichtige Zeugen sein.

Der Brand drohte auf die umliegenden Wohnhäuser überzugreifen. Bildrechte: MDR/Harry Härtel

Während der Löscharbeiten kam es zu einem Unfall. Ein 34 Jahre alter Polizist fuhr mit seinem Streifenwagen einen Feuerwehrmann an. Der Beamte hatte denn 51-Jährigen, der eine Löschwasserleitung errichtete, beim Rangieren erfasst. Der Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.



Am späten Dienstagabend waren bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen. Der Brand habe sich sehr schnell ausgebreitet. "Da wurde wahrscheinlich an mehreren Stellen Brandbeschleuniger gelegt", sagte ein Sprecher. Die umliegenden Straßen wurden gesperrt, die Feuerwehr war mit 17 Fahrzeugen und 71 Einsatzkräften vor Ort.