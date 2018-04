Unbekannte Täter haben am späten Donnerstagabend eine Holzhütte auf dem Gelände einer integrativen Kindertagesstätte in Chemnitz in Brand gesteckt. Wie die Polizei mittteilte, brannte die Hütte vollständig nieder. In ihr waren Spielsachen untergebracht. Einen zweiten Schuppen versuchten die Täter aufzubrechen. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 2.000 Euro.