In Plauen sind am Montagmorgen zwei Menschen bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Das Feuer war gegen 9 Uhr in einer Dachgeschosswohnung in der Dürerstraße ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten in der Brandwohnung ein Mann und eine Frau nur noch tot geborgen werden. Ein dritter Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Andere Hausbewohner erlitten leichte Verletzungen. Polizei und Feuerwehr evakuierten das gesamte Haus und sperrten die Straße ab.