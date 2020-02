Am Sonntag hat es im erzgebirgischen Thum, im vogtländischen Oelsnitz und in Chemnitz in Mehrfamilienhäusern gebrannt.

Erneuter Brand in Mehrfamilienhaus in Oelsnitz

In der Nacht zum Sonntag setzten unbekannte Täter im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Oelsnitz ein paar abgestellte Schuhe in Brand. Bewohner wurden durch einen Rauchmelder darauf aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Hausbewohner mit einem Eimer Wasser die brennenden Schuhe gelöscht. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. An zwei Türen entstand Sachschaden. In der Vergangenheit kam es in dem Gebäude bereits mehrfach zu Brandstiftungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Technischer Defekt löst Brand in Thum aus

Im Ortsteil Herold ist in einem Mehrfamilienhaus am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Grund war offenbar ein technischer Defekt. Wie ein Sprecher der Polizei Chemnitz mitteilte, konnten fünf Personen durch die Feuerwehr unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Mann bei Brand in Chemnitz verletzt

Einen weiteren Brand hat es in der Nacht zum Montag um 2 Uhr in Chemnitz gegeben. Im Ortsteil Markersdorf brach ein Feuer im Keller eines elfstöckigen Hauses aus. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Mann kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Quelle: MDR/al