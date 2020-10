Region Südwestsachsen Bürgermeisterwahlen in Schwarzenberg, Penig und Hartenstein

Im Erzgebirgskreis sowie in den Landkreisen Mittelsachsen und Zwickau sind am Sonntag drei Kommunen auf der Suche nach einer neuen Bürgermeisterin bzw. nach einem neuen Bürgermeister gewesen. Gewählt wurde in Schwarzenberg, Penig und Hartenstein. Es war bereits der zweite Wahlgang, da sich im ersten keine Kandidatin und kein Kandidat durchgesetzt hatte.