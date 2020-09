Region Südwestsachsen Bürgermeisterwahlen in Schwarzenberg und neun weiteren Kommunen

In der Region Südwestsachsen waren am Sonntag zehn Kommunen auf der Suche nach einer neuen Bürgermeisterin bzw. einem neuen Bürgermeister. Gewählt wurde in Thalheim, Schwarzenberg, Mildenau und Lauter-Bernsbach im Erzgebirgskreis. Außerdem in Pöhl, Heinsdorfergrund und Ellefeld im Vogtland sowie in Penig im Landkreis Mittelsachsen und in Mülsen und Hartenstein im Landkreis Zwickau. Im Ersten Wahlgang fiel bereits in fünf Kommunen eine Entscheidung.