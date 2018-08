Familienministerin Giffey besucht Chemnitz

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat am Freitagmorgen Chemnitz besucht. Nachdem die SPD-Politikerin Blumen für den getöteten Chemnitzer niedergelegt hatte, traf sie Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Stadt für die Zivilgesellschaft stark machen - darunter Chemnitzer Bundestagsabgeordnete, Gewerkschafter und bürgerschaftliche Initiativen. "Mir war klar, dass ich herkommen muss - um zu hören, was Sie brauchen in Ihrem so wichtigen Einsatz für Demokratie und Zusammenhalt", ließ die Ministerin über Twitter durch ihr Ministerium mitteilen.