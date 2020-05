In Penig ist am Mittwochmorgen ein Bus des Regionalverkehrs in Brand geraten. Der Busfahrer und drei Fahrgäste konnten an einer Haltestelle an der Chemnitzer Straße noch rechtzeitig aussteigen. Verletzt wurde nach ersten Angaben der Feuerwehr niemand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Der Linienbus brannte jedoch vollständig aus.