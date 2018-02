Augustusburg Berglauf mit Hund

Nur die Harten kommen in den Schlosshof. Bei minus fünf Grad Celsius ist so ein Berglauf bestimmt noch viel anstrengender. 16 Hund-Hundehalter-Teams haben sich am Sonntagvormittag der Herausforderung gestellt. Weitere 14 Teilnehmer haben wegen der Kälte doch lieber abgesagt. Laut Veranstalter ist der sachsenweit erste Berglauf mit Hund damit erfolgreich über die Bühne gegangen.