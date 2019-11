Der Fußballdrittligist Chemnitzer FC ist in den vergangenen Monaten nach mehreren Vorfällen durch seine Anhänger in Verruf geraten. Eine im Stadion inszenierte Trauerbekundung für einen verstorbenen Rechtsextremen sorgte im Nachgang des Regionalliga-Heimspiels im März gegen Altglienicke bundesweit und international für negative Schlagzeilen sowie einen enormen Imageschaden für den Club. Das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes erteilte dem CFC in seinem Urteil unter anderem die Auflage, ein Team zusammenzustellen, das Strategien gegen rassistische und rechtsextremistische Tendenzen entwickelt.