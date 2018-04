Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat Insolvenzantrag gestellt. Das bestätigte der Verein am Mittag in einer E-Mail an alle Mitglieder. Darin heißt es unter anderem, dieser Schritt sei nach intensiven Verhandlungen, Prüfungen und Beratungen mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat einstimmig beschlossen worden. Der Verein habe Verbindlichkeiten aufgebaut, die vom Vereinsvermögen nicht gedeckt seien. Am Nachmittag will die Vereinsführung in einer Pressekonferenz Stellung zu ihrer Entscheidung beziehen.



Der Schritt des finanziell angeschlagenenen Vereins war erwartet worden, da die Vereinskasse Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 2,5 Millionen Euro aufweist, die vom Vereinsvermögen nicht mehr gedeckt sind. Mit dem Insolvenzantrag ist auch der sportliche Abstieg des Chemnitzer Fußballclubs in die Regionalliga besiegelt.