Heiko Schinkitz - Vorsitzender des Chemnitzer Stadtsportbundes: "Da ich auch im Chemnitzer Stadtrat tätig bin, war es für mich ein Insolvenzantrag mit Ansage. Man konnte die Entwicklung sehen. Als Sportfan habe ich natürlich immer gehofft, dass man in ruhigeres Fahrwasser kommt, aber realistisch gesehen war es eine Insolvenz mit Ansage. Die Stadt Chemnitz steht zum Chemnitzer Sport in seiner gesamten Breite. Und natürlich auch zum Fußball, der am breitesten aufgestellten Sportart in der Stadt. Ich denke, dass die Investitionen, die in der Vergangenheit sowohl in das Stadion, als auch in den Fußball geflossen sind, auch in Zukunft wieder ihre Früchte tragen."