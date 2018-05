In Chemnitz werden ab Herbst Kameras für die Überwachung der Innenstadt installiert. Das hat der Stadtrat auf seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Für die Videoüberwachung stimmten 31 Stadträte, dagegen zwölf und drei enthielten sich der Stimme. Damit ist der Weg frei, ab September die ersten von insgesamt 38 Kameras an besonders kriminalitätsgefährdeten Punkten in der Chemnitzer City zu installieren. Das Vorhaben kostet laut Stadt etwa 420.000 Euro.