Chemnitz bereitet sich auf den Besuch von Wladimir vor. Aber nicht der bekannte Wladimir aus Funk und Fernsehen sondern Wolodja aus Nürnberg. Wolodja, so die Koseform von Wladimir, ist ein zweieinhalb Jahre alter Amurtiger. Er soll dem einzigen Tiger im Chemnitzer Tierpark, Jantar, in Zukunft Gesellschaft leisten. Denn der 18 Jahre alte Jantar ist seit dem Tod seiner langjährigen Gefährtin Taiga im Herbst 2016 allein im Gehege. Das soll sich nun ändern.

Wie der Tierpark mitteilte, wird der Tigertransport am Montag um 11 Uhr in Chemnitz erwartet. Dort soll sich Wolodja in Zukunft das Gehege, das aus einer kleinen und einer großen Anlage und zwei Innenboxen besteht, mit Jantar teilen. Ob der Neue schon am Montag die Innenbox verlassen wird, konnten die Verantwortlichen in Chemnitz aber noch nicht sagen.