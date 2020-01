In der Chemnitzer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende hat es am Donnerstag einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. In der Poststelle der Unterkunft war am Morgen eine Postsendung mit einem verdächtigen Stoff entdeckt worden. Fünf Mitarbeiter, die mit der unbekannten Substanz in Kontakt gekommen waren, wurden medizinisch versorgt.