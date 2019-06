An der Autobahnraststätte Auerswalder Blick an der A4 bei Chemnitz hat es einen Gefahrgut-Einsatz gegeben. Wie die Feuerwehr Chemnitz mitteilte, war am Mittwoch aus einem parkenden Sattelauflieger ein zunächst unbekannter Stoff ausgetreten. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass der Lkw mit Xylol getränkte Abfälle transportierte. Diese brennbare Chemikalie ist nicht nur gefährlich für die Umwelt, sie gilt auch als krebserregend.