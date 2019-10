Fast Tausend Schaulustige sind am Reformationsfeiertag zum Chemnitzer Tierpark Pelzmühle gepilgert. Denn dort fand zum dritten Mal das große Abfischen als großer Familien-Event statt. Viel Arbeit für Marco Sabotta und seine Helfer. Der 43-Jährige aus Limbach-Oberfrohna ist der Pächter des Pelzmühlenteiches und war schon seit dem frühen Morgen auf den Beinen. Denn das Abfischen bedeutet für ihn das Saisonende. "Vor drei Jahren hatten der Chef der Pelzmühlengaststätte André Gruhl und ich die Idee, hier das Abfischen ein bisschen größer aufzuziehen. Und wie man sehen kann, kommt das bei den Leuten richtig gut an. Das große Abfischen wird immer mehr zum Familienevent", sagte Marco Sabotta MDR SACHSEN. Hunderte Schaulustige waren gekommen, darunter viele Familien mit Kindern, die fischermäßig in Gummistiefeln steckten und am liebsten mit angepackt hätten.

Jedes Jahr werden 500 Karpfen im Pelzmühle-Teich ausgesetzt. Im Herbst werden sie "geerntet". Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Über eine Tonne Fisch im Teich

Schon vor Tagen hatte Sabotta begonnen das Wasser abzulassen. Am Donnerstagmorgen war dann nur noch eine knietiefe Pfütze im Teich, die es aber in sich hatte. Mit großen Keschern holten die Fischer nun dort die "Ernte" ein. "Ich setze jedes Jahr etwa 500 Karpfen hier aus. Das ergibt dann etwa eine Tonne Fisch, die wir hier ernten." Aber nicht nur Karpfen zappelten in den Fischernetzen. Auch Hechte, Schleien, Brassen und sogar der ein oder andere Wels wanderten vom Teich in große Wasserbehälter.

Schwarzangler vermiesen Sabottas Laune

Marco Sabotta mit einem Chemnitzer Spiegelkarpfen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Die großen Fische gingen sofort in den Verkauf, die kleinen Fische überwintern in Sabottas Winterquartier und werden im nächsten Jahr wieder im Pelzmühlenteich eingesetzt. "Mit der Ausbeute in diesem Jahr ist Sabotta zufrieden: "Im vorigen Jahr war es zu warm und wir hatten zu wenig Niederschläge. Das war in diesem Jahr besser. Was mich aber wirklich ärgert ist, dass es viele Schwarzangler gibt, die hier nachts ihr Unwesen treiben." Aber er als alleinerziehender Vater könne ja nicht nächtelang am Teich Wache halten.

Frisch oder geräuchert

Auch dieser prächtige Wels ging ins Netz. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Am Fisch-Verkaufsstand bildete sich rasch eine Schlange und neben der Verkaufstheke schwelte ein Räucherofen vor sich hin. Das Chemnitzer Ehepaar Bochmann hatte sich einen Hecht gesichert. "Der hat etwas über ein Kilo und hat 10 Euro gekostet. Das ist ein sehr guter Preis und frischeren Fisch kann man gar nicht bekommen. Den bereitet heute Abend mein Mann zu." Ihr Mann ergänzt: "Auch im Sinne der Nachhaltigkeit finde ich das gut. Die Fische stammen aus unserer Region und werden nicht erst um die ganze Welt transportiert."

Quelle: MDR/mwa