Anwohner der Zschopauer Straße in Chemnitz brauchen zur Zeit gute Nerven. Am Freitagabend hat der lärmintensive Abriss der maroden Eisenbahnbrücke begonnen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird an diesem Wochenende die Hälfte der alten Brücke abgerissen. Die Brückenteile werden mit zwei Kränen Stück für Stück abgetragen. Die einzelnen Teile wiegen zwischen 36 und 65 Tonnen. Weil während der Zeit keine Züge fahren können, muss der Abbruch schnell über die Bühne gehen. Daher wird auch nachts gearbeitet.