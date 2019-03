In Chemnitz wird es in diesem Jahr kein Stadtfest geben. Das gab CWE-Geschäftsführer Sören Uhle am Mittwochmittag bekannt. Die Organisatoren begründeten die Absage mit den Ereignissen rund um den gewaltsamen Tod von Daniel H. Er war am Rande des Festes im vergangenen Jahr mutmaßlich von zwei Asylbewerbern erstochen worden.