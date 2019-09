In Neukirchen bei Chemnitz sind acht Menschen bei einem Brand leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind darunter auch drei Kinder und zwei Feuerwehrleute. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.



Das Feuer war gestern Nachmittag in einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Eine Frau und ihr Kind mussten von der Feuerwehr über eine Leiter gerettet werden. Alle anderen Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Kameraden der Feuerwehr konnten nach MDR-Informationen auch eine Katze in Sicherheit bringen.