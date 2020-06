Aus Unternehmungslust hat ein Achtjähriger aus Flöha am Dienstag einen Ausflug mit der Bahn nach Chemnitz gemacht. Am dortigen Hauptbahnhof hatten ihn Beamte der Bundespolizei entdeckt, weil der Junge ohne Begleitung eines Erwachsenen unterwegs war. Das teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.