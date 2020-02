Der AfD-Kreisverband Chemnitz hat am Sonnabend seinen Kandidaten für die Chemnitzer Oberbürgermeisterwahl gewählt. Demnach soll Ulrich Oehme für das Amt kandidieren. In der Abstimmung setzte er sich gegen Nico Köhler durch. Das neue Stadtoberhaupt soll am 14. Juni gewählt werden.