Was sagt die Polizei zu den Vorwürfen? MDR SACHSEN hat die Polizei mit den Vorwürfen konfrontiert. Sie hat folgende Erklärung abgegeben:



"Am Freitagmittag hatten sich insgesamt 13 Personen unter einem Vorwand widerrechtlich Zutritt zu dem Parteibüro am Markt verschafft. Drei von ihnen hatten sich sogar an die Fenstergitter angekettet. Ein Großteil der Personen hatte sich vermummt. Die Gruppierung verließ trotz wiederholter Aufforderung durch die Büromitarbeiter als auch durch die Polizeibeamten die Räumlichkeiten nicht.



Es war somit unumgänglich, dass die Störer durch die Beamten aus dem Büroräumen gebracht werden müssen. Sämtliche Maßnahmen der Beamten wurden durch diese angekündigt. Die Personen verhielten sich dennoch gänzlich unkooperativ. Daraufhin mussten die Beamten beim Verbringen der Störer aus dem Büro unmittelbaren Zwang, in Form von Heraustragen, anwenden. Teilweise versuchten die Störer das Heraustragen zu unterbinden, in dem sie versuchten sich aus dem Griff der Beamten herauszuwinden oder sich zu Boden fallen ließen. Vor Ort erfolgte anschließend die Identitätsfeststellung der Personen. Danach wurden die Störer einzeln aus dem Haus begleitet und ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Da eine Frau trotz des ausgesprochenen Platzverweises und entsprechender Belehrung über mögliche Folgemaßnahmen mehrfach ankündigte, diesem Platzverweis nicht nachzukommen, wurde sie zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Dieser wurde um 16.15 Uhr aufgehoben und die Frau aus der Dienststelle entlassen.



Die Beamten vor Ort handelten gerade mit Blick auf das unkooperative Auftreten der Störer ruhig, angemessen und konsequent.



Insgesamt waren rund 50 Beamte der Polizeidirektion Chemnitz sowie der sächsischen Bereitschaftspolizei im Einsatz. Auch Diensthundeführer mit ihren Diensthunden waren eingebunden. Diese wurden an den Zugängen zu dem betroffenen Bürohaus zur äußeren Objektsicherung postiert.



Die Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch sowie Nötigung."



Auf eine erneute Anfrage, ob es gerechtfertigt sei, mit solcher Härte gegen die Demonstranten vorzugehen, antwortet die Polizei: "Wie bereits mitgeteilt, handelten die Beamten vor Ort gerade mit Blick auf das unkooperative Auftreten der Störer ruhig, angemessen und konsequent."