Ein Teil des Amate-Teams nach der Ernte Bildrechte: MDR/Amate

Die Chemnitzerin Anne Bauer hat sich dem Kaffee verschrieben, biologisch und nachhaltig angebautem Kaffee. "Meine Idee ist es, unseren Kaffee von der Ranch in Mexiko nach Deutschland zu bringen und somit eine direkte Verbindung zwischen Kaffeebauern und Kaffeetrinkern herzustellen", sagt Anne Bauer. "Denn kaum jemand weiß hier, wie viel Arbeit in Kaffee steckt. Uns als Kaffeebauernfamilie eröffnet sich gleichzeitig die Chance, die Qualität durchgehend zu kontrollieren."

Kaffee-Familienranch in den Bergen der Sierra Madre Oriental

Die Kaffeeernte ist Handarbeit. Bildrechte: MDR/Amate Die Chemnitzerin hat dafür ihren Lebensmittelpunkt aus Sachsen nach Mexiko verlegt, in das Familienanwesen ihres Mannes Efrain Lechuga Reyna. Sie hat den ehemaligen Tennisprofi 2005 während eines Auslandssemesters in Australien kennengelernt. Er stammt aus einer traditionsreichen mexikanischen Kaffeebauernfamilie. Die Lechugas bauen seit mehr als 100 Jahren Kaffee an. Ihre 220 Hektar große Ranch befindet sich in den sonnigen Bergen der Sierra Madre Oriental im Nordosten von Mexiko Stadt.

Die Ernte ist in vollem Gange

Blühende Kaffeepflanze Bildrechte: MDR/Amate Die Kaffeeplantage selbst umfasst rund 40 Hektar. Hier werden jedes Jahr aufs Neue Kaffeepflanzen aus Samen gezogen. Erst nach drei Jahren können von ihnen Kaffeekirschen geerntet werden.



Die Ernte beginnt im Dezember und geht bis April. Sie erfolgt ausschließlich per Hand. An jedem Strauch werden nur die reifen roten Kaffeekirschen gepflückt. Eine Pflanze muss bis zu fünfmal in einer Saison abgeerntet werden. "Bei einer industriellen Ernte per Maschine werden alle Kaffeekirschen von den Zweigen geholt und es kommen Blätter oder Stängel mit hinein. Bei uns nicht", erklärt Anne Bauer.

Keine Almosen für die Kaffeebauern

Ausblick über die Berge der Sierra Madre Oriental, wo die Kaffeeplantagen liegen. Bildrechte: MDR/Amate