Unser gesamter Tierpark dient dazu, die naturkundliche Bildung der Kinder zu verbessern. Sie können das dann an ihre Eltern weitergeben. Wir wollen damit eine Art Multiplikationseffekt erzielen. Gleichzeitig geht es um sinnvolle Beschäftigung der Kinder in unserer Ganztagsschule, in Feriencamps und bei der Ausbildung von Tierpark-Schülerlotsen.

Professor Klaus Eulenberger Vorsitzender des Fördervereins des Amerika-Tierparks in Limbach-Oberfrohna