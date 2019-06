Ermittlungen zu Anschlag auf jüdisches Lokal in Chemnitz eingestellt

Ende August vergangenen Jahres war das jüdische Restaurant "Schalom" in Chemnitz angegriffen worden. Jetzt stellt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein. Ein Sprecher des Landeskriminalamtes in Dresden bestätigte dies am Freitag der Deutschen Presse Agentur. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Warum das Verfahren eingestellt wurde, sagte der Sprecher nicht.