Nach Streit über NPD-Plakat: Pärchen in Chemnitz angegriffen

In Chemnitz sind in der Nacht zum Sonntag zwei Personen von unbekannten Tätern angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, blieben eine 25-Jährige und ein 24-Jähriger in der Markersdorfer Straße vor einem NPD-Wahlplakat stehen und sprachen über die Wahlwerbung. Eine unbekannte Frau auf der anderen Straßenseite bekam das Gespräch den Angaben zufolge mit. Es kam zu einem Streit, in dessen Folge die Frau mit drei weiteren unbekannten Männern auf das Pärchen losging. Die Täter sollen auf das Pärchen eingeschlagen haben. Anschließend flüchtete das Quartett laut Polizei in einem roten Pkw vom Tatort.