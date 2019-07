Ein 23-Jähriger ist am Dienstagabend in Chemnitz vorläufig festgenommen worden. Die Polizei teilte mit, der Mann habe erst verfassungsfeindliche Parolen skandiert und bei der anschließenden Kontrolle zwei Polizisten verletzt. Nach einem Zeugenhinweis waren die Polizeibeamten in der Uhlandstraße im Stadtteil Sonnenberg zum Einsatz gekommen, weil der Mann aus dem Fenster lautstark rechte Parolen herausgerufen haben soll.