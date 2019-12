Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat Anklage gegen einen 22-Jährigen wegen eines Übergriffs auf einen Mann im Rollstuhl erhoben. Der nun Angeklagte soll den Rollstuhlfahrer am 14. September auf einer Straße in Chemnitz unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wie Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Anschließend soll der 22-Jährige das aus dem Rollstuhl gefallene aus Libyen stammende Opfer getreten und nochmals geschlagen haben.