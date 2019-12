Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat gegen einen 35-Jährigen Anklage erhoben. Ihm wird vorgeworfen, am 11. Oktober in einer Straßenbahn der Linie 4 in Chemnitz den Hitlergruß gezeigt zu haben. Der Vorfall habe sich gegen 17:50 Uhr in Höhe der Chemnitzer Synagoge ereignet, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Zu diesem Zeitpunkt fand vor der Synagoge anlässlich des Terroranschlages von Halle zwei Tage zuvor eine Gedenkveranstaltung unter dem Motto "Aufstehen gegen Rassismus" statt. "Dass der Hitlergruß für eine Vielzahl von Fahrgästen und Teilnehmern der Gedenkveranstaltung wahrnehmbar war, nahm der Angeschuldigte hierbei billigend in Kauf", so die Staatsanwaltschaft.

Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Chemnitzer Syngoge Bildrechte: Harry Härtel