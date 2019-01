Anklage im Fall Daniel H. erhoben

Im Fall des im August in Chemnitz getöteten Daniel H. hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, muss sich der Syrer Alaa S. wegen gemeinschaftlichen Totschlags in Tatmehrheit mit gemeinschaftlichem versuchten Totschlag und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Alaa S. werde zur Last gelegt, am 26. August 2018 gegen 3:15 Uhr auf der Brückenstraße in Chemnitz "im Zuge eines Streits ohne rechtfertigenden Grund" mit einem Messer bewusst vier Mal in den Brustbereich und einmal in den Oberarm von Daniel H. eingestochen zu haben. Außerdem haben nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Alaa S. und der derzeit noch flüchtige Iraker Farhad R.A. einem Begleiter von Daniel H. in den Rücken gestochen. "Der Angeschuldigte nahm hierbei zumindest billigend in Kauf, die beiden Geschädigten tödlich zu verletzen", so die Staatsanwaltschaft.



Laut Anklage starb Daniel H. an den Folgen der schweren Stichverletzungen in Herz und Lunge. Sein Begleiter Dimitri M. erlitt eine drei bis vier Zentimeter lange lebensgefährliche Stichverletzung im linken Rückenbereich und musste mehrere Tage stationär behandelt werden.